NYT: В Ірані тривають масові арешти високопосадовців після вбивства лідера ХАМАС Ханії

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В Ірані заарештували понад 20 людей, зокрема відповідальних за безпеку військових високопосадовців, через вбивство лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханії в його гостьовому будинку в Тегерані 31 липня.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Як зазначають у газеті, масові арешти підкреслюють, яким це стало великим ударом для керівництва Ірану — адже вбивство сталося в комплексі, що перебуває під посиленою охороною Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Вбитий Ісмаїл Ханія був близький до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. За кілька годин до вбивства вони зустрічалися в тому гостьовому будинку, де й загинув Ханія. Хаменеї під час похорону був оточений щільнішим колом охоронців, ніж зазвичай.

Те, що Іран допустив убивство лідера ХАМАС на своїй території, може сигналізувати його ворогам про те, що Тегеран нездатний захистити ключових союзників і, можливо, навіть свій режим. Так вважає директор проєкту Кризової групи в Ірані Алі Ваез.

За словами джерел газети, спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції взяв на себе розслідування та шукає підозрюваних. Поки що вони не публікували жодних подробиць про арешти чи розслідування, але раніше Іран обіцяв «сувору помсту».

Після вбивства іранські агенти обшукали комплекс, де розташований гостьовий будинок; помістили всіх його співробітників на карантин, деяких арештували; а також конфіскували всі електронні пристрої, зокрема особисті телефони.

Агенти переглядали багатомісячні записи з камер спостереження із залів очікування міжнародних і внутрішніх аеропортів. У КВІР вважають, що агенти ізраїльського Моссаду все ще перебувають у країні, тож вони мусять їх знайти.