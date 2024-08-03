Трамп погодився провести дебати з Гарріс 4 вересня на Fox News

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

«Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією на арені [дебати з Байденом проходили без глядачів у студії]», — сказав Трамп.

Минулого місяця, коли Fox News запропонував провести дебати 17 вересня, Гарріс відповіла, що вона готова до них. Трамп тоді заявляв, що не буде дебатувати з нею, оскільки вона не є офіційним кандидатом.

Як доказ відсутності підтримки Трамп додав, що колишній президент Барак Обама досі не підтримав її. Але Обама зробив це наступного дня, а 2 серпня Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.