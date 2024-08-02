Камала Гарріс набрала достатньо голосів делегатів для висування в кандидати в президенти США

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Віцепрезидентка США отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти.

Про це заявив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон, пише AP.

Онлайн-голосування триватиме до понеділка, 5 серпня, але у Гарріс вже є більшість голосів делегатів, зазначає агентство.

«Для мене велика честь бути номінантом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму номінацію наступного тижня», — написала Гарріс в Twitter.

Делегати Національного зʼїзду Демократичної партії почали голосувати онлайн через захищену електронну пошту 1 серпня. Гарріс ще не обрала свого партнера по кампанії, який буде балотуватися на пост віцепрезидента, і очікується, що вона проведе співбесіди з кандидатами у вихідні.

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки. Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.