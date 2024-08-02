Тендер на відбудову «Охматдиту» проведуть заново
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство охорони здоров'я України
На Prozorro проведуть новий тендер на відбудову «Охматдиту». Результати попереднього конкурсу, на якому виграла компанія «Буд-Технолоджі», скасують.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.
Протягом наступного тижня Міністерство охорони здоровʼя хоче створити ревізійно-наглядову раду, яка затвердить критерії для учасників, що подаватимуться на тендер.
Віктор Ляшко звернувся до компаній і забудовників, які можуть відбудовувати, податися на тендер. Він хоче з ними зустрітися, щоб уточнити нюанси від будівельних компаній, які важливі їм, аби податися на тендер.
Напередодні Віктор Ляшко заявив, що просив правоохоронців перевірити компанію-переможця конкурсу «Буд-Технолоджі».
Також він озвучив суму, яку зібрали на відбудову «Охматдиту»:
- 312 мільйонів гривень на благодійний рахунок «Охматдит»;
- 378 мільйонів гривень на благодійний фонд «Охматдиту»;
- 320 мільйонів гривень на платформі United24;
- 100 мільйонів гривень виділив уряд з резервного фонду;
- $11,2 мільйона Говард Баффет виділить на обладнання, яке передадуть Україні;
- $1 мільйон виділив уряд Литви;
- €10 мільйонів виділив уряд Німеччини.
«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень, однак їх проігнорували. Одна з компаній отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів, інша — через скандальну репутацію власника. Водночас проблеми у пропозиції переможця замовник проігнорував, кажуть журналісти.
На відбудову лікарні збирали кошти, виділені Україною, іноземними партнерами, бізнесом, населенням. Частину зібраних коштів акумулювали на рахунку «Благодійного фонду «Охматдит» — здорове дитинство».
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждало 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).