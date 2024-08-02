НБУ прогнозує підвищення тарифів на гарячу воду, газ та опалення з наступного року

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Національний банк України прогнозує підвищення тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води з 2025 року.

Про це йдеться в липневому інфляційному звіті НБУ.

Цьогоріч комунальні тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними.

Натомість очікується, що вже з 2025 року ціни на комуналку почнуть поступово підвищувати. Тарифи зростатимуть упродовж наступних років, а причиною цьому в НБУ називають складний стан в енергетиці та державному бюджеті.

У НБУ зазначили, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансу в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску і доведеться значно збільшити субсидії для населення.

А відтягування рішень про підвищення тарифів на комунальні послуги призведе до нижчого рівня інфляції, однак погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а підвищення цін на комуналку відкладатиметься на майбутнє, тож по суті є неминучим.