НБУ прогнозує підвищення тарифів на гарячу воду, газ та опалення з наступного року
- Автор:
- Олександра Амру
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Національний банк України прогнозує підвищення тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води з 2025 року.
Про це йдеться в липневому інфляційному звіті НБУ.
Цьогоріч комунальні тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними.
Натомість очікується, що вже з 2025 року ціни на комуналку почнуть поступово підвищувати. Тарифи зростатимуть упродовж наступних років, а причиною цьому в НБУ називають складний стан в енергетиці та державному бюджеті.
У НБУ зазначили, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансу в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску і доведеться значно збільшити субсидії для населення.
А відтягування рішень про підвищення тарифів на комунальні послуги призведе до нижчого рівня інфляції, однак погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а підвищення цін на комуналку відкладатиметься на майбутнє, тож по суті є неминучим.
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