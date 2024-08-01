Новий корвет «Гетьман Іван Виговський» спустили на воду. Це другий корабель типу Ada для Військово-морських сил України
- Автор:
- Олександра Амру
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У турецькому місті Стамбулі на воду спустили багатоцільовий корвет «Гетьман Іван Виговський», збудований Туреччиною на замовлення України. Він зміцнить безпеку України й усього регіону.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
Сьогодні, 1 серпня, на військовій верфі підприємства İstanbul Shipyard Naval відбулася церемонія спуску на воду другого багатоцільового корвета, збудованого турецькою кораблебудівною компанією STM на замовлення ВМС України.
«Хрещеною матірʼю» корвета, як і у випадку з першим кораблем типу Ada «Гетьман Іван Мазепа», стала перша леді України Олена Зеленська. Вона розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського. За морськими традиціями вважається, що саме з цього моменту корвет офіційно отримав власне імʼя — «Гетьман Іван Виговський».
Окрім Зеленської, на церемонії спуску бойового корабля також були міністр оборони України Рустем Умєров, командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, народний депутат і Герой України Мустафа Джемілєв та керівництво компанії, яка реалізує цей проєкт.
Напередодні Олексій Неїжпапа зустрівся з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером та командувачем турецьких ВМС адміралом Ерджументом Татліоглу. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, напрямки подальшої співпраці та обміну досвідом.
- Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів класу Ada ще в липні 2021 року. Урочиста церемонія закладки майбутнього «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася 7 вересня 2021 року. У тому ж році почали формувати екіпаж. Спустили на воду корвет у жовтні 2022 року.
- У серпні 2023 року заклали кіль другого корвета — «Гетьман Івана Виговський». У березні 2024 року корвет показали президенту Володимиру Зеленському.
- За домовленостями корвети мали увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікується, що перший із них приступить до виконання завдань не раніше 2026 року — до цього його чекають випробування.