ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію лідера бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Він був головним організатором нападу 7 жовтня

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Армія оборони Ізраїлю 1 серпня підтвердила ліквідацію Мохахмеда Дейфа — ватажка бойового крила ХАМАС.

Про смерть Дейфа писали щонайменше із середини липня. ЦАХАЛ повідомляв, що він був в одній кімнаті з командиром бригади ХАМАС у Хан-Юнісі Рафаа Саламехом під час атаки 13 липня по сектору Гази.

Тоді винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по комплексу, в якому перебували Дейф і Саламех. Ліквідацію Саламеха підтвердили кілька тижнів тому. Під час удару також було ліквідовано інших терористів, кажуть в ЦАХАЛ.

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Вважається, що Дейф був одним з натхненників та організаторів нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, який спровокував нинішнє загострення війни в Газі.

Дейф — один з найвідоміших бойовиків ХАМАС, він керував бойовим крилом угрупування з середини 1990-х років. Протягом десятиліть він очолював список найбільш розшукуваних в Ізраїлі осіб і несе особисту відповідальність за загибель десятків ізраїльтян внаслідок вибухів, скоєних терористами-смертниками.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинули щонайменше 39 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щощо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.

Обмежена операція Ізраїлю в секторі Гази триває, здебільшого навколо міста Рафах. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу декларує головними цілями «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».