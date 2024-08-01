NYT: Верховний лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії

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The New York Times

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це пише The New York Times із посиланням на трьох іранських чиновників, знайомих із наказом.

За даними NYT, Хаменеї озвучив цей наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня, яке провели після вбивства Ханії.

Поки що невідомо, наскільки жорстко відповість Іран і якою буде атака. Співрозмовники NYT зазначили, що іранське командування розглядає можливість атакувати дронами й ракетами військові обʼєкти на околицях міст Тель-Авіва і Хайфи, але уникати ударів по цивільних цілях.

Також розглядають варіант скоординованої атаки з Ірану та його союзників — Ємену, Сирії та Іраку, щоб досягнути «максимального ефекту». Також Хаменеї доручив військовим підготувати плани нападу й оборони на випадок ескалації конфлікту і якщо Ізраїль та США вирішать завдати удару по Ірану.

Після смерті Ханії Хаменеї публічно пообіцяв помститися за нього, оскільки той загинув на території Ірану. Він також сказав, що Ізраїль створив умови для «жорстокого покарання».