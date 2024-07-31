Шмигаль: Україна не буде скасовувати санкції проти «Лукойла»

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Україна не планує скасувати санкції проти російської компанії «Лукойл», через які та зупинила транзит нафти до Словаччини та Угорщини.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Київ наполягає на максимальній відмові партнерів від російської нафти, але при цьому є надійним транзитером «для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права».

Шмигаль зазначив, що санкції проти «Лукойла» не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, тому їх скасування не є предметом обговорення. У цьому питанні Україна має повне розуміння Брюсселю. Натомість загрозою для Словаччини є Росія.

Він також застеріг Словаччину від шантажу або погроз у бік України.

«Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях», — додав український премʼєр.

Шмигаль наголосив, що Україна та Словаччина домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні.

Що передувало

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країнам ЄС заборонили імпортувати російську нафту, однак для Словаччини й Угорщини зробили виняток, оскільки нафта з РФ — досі головне джерело енергії для цих держав.

Однак у липні російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини, оскільки Київ посилив санкції проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту.

Через це країни навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ.

Обидві країни навіть вдалися до погроз: Сіярто заявив, що його країна блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного палива в Україну, якщо Київ продовжить блокувати транзит російської нафти до країни.

Сьогодні повідомлялося, що дипломати Євросоюзу роздратовані спробами Угорщини й Словаччини використати правила ЄС, щоб зберегти доступ до російської нафти, від якої інші країни блоку вже відмовилися.