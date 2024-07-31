США призупиняють допомогу Грузії на $95 мільйонів через її закон про «іноагентів»

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Сполучені Штати призупиняють допомогу уряду Грузії на понад $95 мільйонів через грузинський закон про «іноагентів». У Вашингтоні його вважають антидемократичним.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, пауза в допомозі від США — це результат перегляду двосторонніх відносин між країнами, про який Вашингтон оголосив ще у травні разом з візовими санкціями проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії.

Тоді правляча партія Грузії «Грузинська мрія» звинуватила Вашингтон у проведенні політики «погроз і шантажу».

«Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО», — наголосив Блінкен.

Уряд Грузії ще не прокоментував його заяву.

Закон про «іноагентів» у Грузії

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції й масові протести з сутичками в столиці. За законом у Грузії створюють спеціальний реєстр, у якому опиняться всі некомерційні юридичні особи та медіа, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше будуть штрафи і перевірки.

США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.