Politico: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про вибори у Венесуелі

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Європейський Союз не зміг виступити зі спільною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето.

Про це пише Politico, посилаючись на ознайомлені джерела.

У заяві ЄС висловлював занепокоєння щодо ймовірних «недоліків і порушень» під час голосування і закликав до більшої прозорості, але цьому завадила позиція Будапешту.

Тож 29 липня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель опублікував заяву щодо виборів у Венесуелі від свого імені, а не всього блоку. Він заявив, що «достовірні звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів свідчать про те, що вибори мали численні недоліки та порушення».

Зрозумівши, що Угорщина, найімовірніше, не піде на поступки, Боррель наступного дня опублікував ще одну заяву від свого імені замість того, щоб шукати підтримки у 27 країн-членів ЄС.

«Поки протоколи голосування не будуть оприлюднені та перевірені, результати виборів у тому вигляді, в якому вони оголошені, не можуть бути визнаними», — йдеться в заяві.

Вето Угорщини підкреслює фундаментальний недолік у зовнішній політиці ЄС — рішення, зокрема можливі майбутні санкції проти Венесуели, повинні одностайно погодити всі 27 країн-членів блоку. Це спонукало кілька країн, наприклад Німеччину, виступати за прийняття важливих рішень у блоці кваліфікованою більшістю.

Вибори у Венесуелі

28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Опозиція теж заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів. Після цього опозиція опублікувала результати голосування, згідно з якими опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%.

З 29 липня у Венесуелі не вщухають протести. Мітингарі палять розвішані по стінах і стовпах портрети Мадуро, покришки, сміття і машини. У кількох містах люди повалили статуї колишнього президента Уго Чавеса — попередника Мадуро. У столиці Каракасі поліція і силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. У відповідь деякі демонстранти кидали в них каміння, пляшки з горючою рідиною та інші предмети.