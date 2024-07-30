The Atlantic: Трампа частіше згадують у молитвах під час його передвиборчих мітингів, ніж Ісуса

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Donald J. Trump / Facebook

Релігійні прихильники Дональда Трампа згадували його в молитвах частіше, аніж Ісуса Христа. Це стосується молитв, проголошених під час передвиборчих мітингів Трампа з листопада 2022 року.

Таке дослідження провело видання The Atlantic.

Загалом назбиралося 58 молитов, остання з яких датована червнем 2024 року. Коли всі їх помістили в один файл, він налічував понад 17 тисяч слів, які створили показовий релігійний текст — місцями доброзичливий, блюзнірський, суперечливий, зворушливий, страшний, сумний і такий, що потребує пояснень. Так його описало The Atlantic.

Кількість згадок імені Трампа в молитвах — 87, тоді як Ісуса Христа згадували 61 раз. Більшість молитов читали чоловіки (45 чоловіків проти 13 жінок), переважно євангелісти.

У молитвах найчастіше цитується один вірш зі Святого Письма: «І коли Мій народ, що зветься Моїм імʼям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя Мого й навернеться від своїх лихих доріг, то Я почую з неба й прощу гріхи їхні й вигою їхню землю».

Як пояснив баптистський служитель і політолог Раян Бердж, цей вірш цитують, аби просувати популярний консервативно-християнський наратив про те, що США порушили свою особливу угоду з Богом і страждають від наслідків, і тому Штатам треба «покаятися і повернутися до Нього».

За його словами, подібні ідеї вже давно просочуються серед релігійних правих, мовляв, Бог обрав конкретного лідера, який готовий перемогти сили зла і врятувати країну. І цей лідер балотується в президенти США.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки.

Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.