МЗС: Київ готовий приєднатися до консультацій у ЄС через припинення транзиту нафти «Лукойлу»
- Автор:
- Оля Березюк
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Київ готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського «Лукойлу», якщо цього захоче Брюссель.
Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.
«Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна — ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить», — сказав Тихий.
Також, за його словами, Україна перебуває в контакті зі словацькою стороною, яка раніше передала свої пропозиції щодо вирішення ситуації з транзитом.
«Процес триває, і Україна підтримує тісний звʼязок з Єврокомісією з цієї теми, щоб вирішувати всі питання, які постають у партнерів. Пропозиції вивчаємо», — сказав він.
- «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.
- Через це країни навіть ініціювали консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією. Проте їхня спроба провалилася — Єврокомісія відхилила прохання змусити Київ дозволити транзит нафти з РФ.