МЗС: Київ готовий приєднатися до консультацій у ЄС через припинення транзиту нафти «Лукойлу»

Новини

Київ готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського «Лукойлу», якщо цього захоче Брюссель.

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.

«Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна — ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить», — сказав Тихий.

Також, за його словами, Україна перебуває в контакті зі словацькою стороною, яка раніше передала свої пропозиції щодо вирішення ситуації з транзитом.

«Процес триває, і Україна підтримує тісний звʼязок з Єврокомісією з цієї теми, щоб вирішувати всі питання, які постають у партнерів. Пропозиції вивчаємо», — сказав він.