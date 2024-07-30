Дональд Трамп запускає масштабну рекламну кампанію, щоб зупинити сплеск популярності Камали Гарріс

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Команда кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю $10 мільйонів, щоб зупинити сплеск популярності Камали Гарріс.

Про це пише Reuters.

Рекламу зосередять у шести штатах, що вагаються в підтримці між республіканцями й демократами. Це найбільший внесок Трампа в рекламу з січня 2024-го, коли він змагався за номінацію від партії з іншими республіканцями.

Після того як президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, вона швидко здобула підтримку серед Демократичної партії та привабила великих донорів для своєї кампанії. Вона також залучилася підтримкою багатьох молодих виборців і темношкірих американців, що Байдену вдавалося гірше.

Після місяців нападок на вік Байдена та його здатність бути президентом штабу Трампа довелося змінити меседжі, аби «бити» молодшу й енергійнішу Гарріс.

Тому напередодні 78-річний Трамп опублікував рекламу, де використав слова Гарріс з її старих інтервʼю та виступів, щоб спробувати зобразити її як «крайню лібералку», яка не має звʼязку з пересічними американцями. За це команда Гарріс звинуватила штаб Трампа у брехні.

Сама Гарріс зосереджується на засудженні кримінальних злочинів Трампа та згадує його роль у забороні абортів у низці американських штатів. За перший тиждень після оголошення наміру балатуватися в президенти Гарріс зібрала $200 мільйонів на свою передвиборчу кампанію.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки.

Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.