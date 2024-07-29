США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Serhii Mykhalchuk
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України вартістю до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.
Про це заявило Міноборони США.
До пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, а також протитанкові ракети.
Крім того, США також надасть $1,5 мільярда довгострокової підтримки через фонд Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ці кошти підуть на посилення протиповітряної оборони України, далекобійного, протитанкового обладнання, а також на обслуговування та ремонт наданої Штатами військової техніки.
Зокрема у новий пакет допомоги ввійшли:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
- снаряди для ППО малої та середньої дальності;
- ракети ППО РІМ-7;
- обладнання для радіоелектронної боротьби;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя;
- вибухові речовини, обладнання, боєприпаси для підриву;
- захищені системи звʼязку;
- запчастини, технічне обслуговування, ремонт військового обладнання та інше.
Останній наразі пакет допомоги США оголосили 11 липня, його оцінили в $225 мільйонів. Він містить батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.