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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Serhii Mykhalchuk

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України вартістю до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це заявило Міноборони США.

До пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, а також протитанкові ракети.

Крім того, США також надасть $1,5 мільярда довгострокової підтримки через фонд Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ці кошти підуть на посилення протиповітряної оборони України, далекобійного, протитанкового обладнання, а також на обслуговування та ремонт наданої Штатами військової техніки.

Зокрема у новий пакет допомоги ввійшли:

Останній наразі пакет допомоги США оголосили 11 липня, його оцінили в $225 мільйонів. Він містить батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.