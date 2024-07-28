Генштаб ЗСУ: Минулої доби Росія втратила ще 1 180 своїх військових і 51 артсистему

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За минулу добу, 27 липня, армія РФ втратила ще 1 180 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 13 російських танків, 21 бойову броньовану машину, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.