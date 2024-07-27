Кандидата у віцепрезиденти США Венса критикують за зневажливі слова про «бездітних котячих мамок»

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Кандидата у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венса критикують за зневажливі коментарі, зроблені у 2021 році, про «бездітних котячих мамок». Деякі консерватори вважають, що Венс ризикує розʼятрити виборців зі штатів, де немає чіткої прихильності до республіканців чи демократів.

Про це передає Bloomberg.

Так висловився Венс у 2021 році в інтерв’ю Такеру Карлсону, який тоді працював із Fox News.

«Нами фактично керують у цій країні — через демократів, через наших корпоративних олігархів — купа бездітних котячих мамок, нещасних через власне життя і власний вибір, і тому вони хочуть зробити решту країни теж нещасною», — сказав він тоді.

І як приклад назвав Камалу Гарріс, імовірну кандидатку в президенти від Демократичної партії, зі словами: «Який сенс, що ми передали нашу країну людям, які насправді не зацікавлені в ній?». На захист Гарріс стали її прихильники і наголосили, що вона виховує двох дітей свого чоловіка Даґласа Емгоффа.

Консервативна політична оглядачка й телеведуча Томі Ларен зазначила, що якщо Венс хоче завоювати прихильність жінок з передмістя і водночас називає їх котячими мамками, то він не переконає їх голосувати за республіканців.

На тлі критики Джей Ді Венс заявив у шоу журналістки Мегін Келлі, що його слова не стосувалися «людей, які з різних причин не мають дітей». Натомість «йшлося про критику Демократичної партії за те, що вона проти сім’ї та дітей».

Відтоді, як 59-річна демократка Камала Гарріс оголосила про свою кандидатуру на посаду президента США, зменшилася перевага республіканців над демократами. Раніше її мав 78-річний Дональд Трамп над 81-річним Джо Байденом, як свідчать опитування.

Тобто зараз для республіканців стало ще важливіше залучити невизначених і незалежних виборців у критичних штатах, таких як Пенсильванія, Вісконсин і Мічиган.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і обрав свого віцепрезидента — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса, відомого критикою допомоги Україні.

Основним кандидатом від Демократичної партії був 81-річний Джо Байден, але після невдалих дебатів із Трампом його широко розкритикували і закликали знятися з виборів. Про вихід із перегонів Байден офіційно повідомив 21 липня. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.

25 липня Гарріс офіційно заявила, що буде балотуватись. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на зʼїзді Демократичної партії, який пройде 19—22 серпня.