Традицію дзвонарства у Львові внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

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Міністерство культури України

Традицію дзвонарства у Львові додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомило Міністерство культури.

Дзвони у Львові — це не лише звуки міста, але і його душа, зазначили в Мінкульті. Мелодійні звуки використовують для релігійних служб, під час весіль, похоронів та інших церковних обрядів. Серед репертуару такі мелодії:

«Благовіст», що виконують щодня перед службою;

«Передзвін», що виконують під час освячення пасок, під час святкування Вербної неділі, під час різних процесій, вінчання, хрестин;

мелодія для похорону;

мелодія тривоги, оповіщення про стихійне лихо чи напад ворога.

Міністерство культури України

Дзвонарі протягом століть вони зберігають у памʼяті різноманітність дзвонарського мистецтва, яке рідко фіксується в письмових документах. Натомість знання передаються молоді від майстрів. Нині обʼєднання дзвонарів зберігають та відновлюють традіцію дзвонарства.

Звуки дзвонів формують єдиний культурний та емоційний простір у Львові. Це частина ідентичності містян і сентиментальний звʼязок із дзвіницею та її дзвоном, який пробуджує емоції, спогади та досвід, як особистий, так і колективний.

Також особливістю традиції дзвонарства у Львові є соціальна та міжконфесійна злагодженість, адже дзвонарі сповідують принцип рівності та виконують свої обовʼязки у різних конфесіях, формуючи толерантне середовище.