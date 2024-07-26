«Негативно вплине на всіх». Мінфін пояснив, чому не варто підвищувати ПДВ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Наслідки підвищення податку на додану вартість негативно вплинуть на всіх громадян, особливо на вразливі категорії — саме тому ПДВ змінювати небажано, пояснили в Міністерстві фінансів України.
Мінфін зазначає, що підвищення ПДВ, з одного боку, є легким в адмініструванні інструментом, який дозволяє отримати додаткові ресурси. Проте він негативно вплине на громадян, особливо на людей пенсійного віку, яких в Україні 10,2 мільйона.
Замість цього пропонують встановити військовий збір, зокрема на товари, які не є товарами першої необхідності — автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.
«Автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями та передаються на користь Збройних сил України, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС», — додали в Міністерстві фінансів.
- Кабінет міністрів 18 липня схвалив два законопроєкти. Перший — про зміни до Податкового кодексу, які дозволять профінансувати додаткові військові видатки, другий — про зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 мільярда гривень, зокрема 495,3 мільярда — на оборону.
- Низка українських аналітичних центрів після цього закликала уряд переглянути деякі норми в законопроєкті про підвищення податків. Зокрема, пропозицію ввести військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від прибутку назвали «вкрай негативною», натомість пропонують підняти ПДВ на рівень, який дозволить отримати такий самий обсяг надходжень.