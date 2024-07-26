Мінкульт вніс ще кількох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Серед них — актор Машков

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Міністерство культури та інформаційної політики України додало ще шістьох росіян до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Про це йдеться в наказі Мінкульту.

До списку додали російського актора Володимира Машкова, який пропагує агресивну війну проти України. Він входить до найближчого оточення найвищого військово-політичного керівництва РФ і неодноразово підтримував окупантів на масових заходах, у яких також брав участь лідер РФ Володим Путін. У березні 2024 року Служба безпеки України оголосила йому підозру в пропаганді війни та в посяганні на територіальну цілісність України.

Крім того, до переліку внесли російських акторів Наталію Антонову, Альону Яковлєву, Віталія Гогунського й Антона Батирєва, а також театрального режисера Сергія Векслера. Вони беруть участь у гібридній війні проти України, зокрема в пропагандистських заходах Росії, й активно підтримують російське вторгнення в Україну.

Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.