Барак Обама підтримав Гарріс як кандидатку на пост президента США

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Колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав висунення кандидатури Камали Гарріс на вибори президента.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Обама розповів, що на початку тижня разом з дружиною Мішель зателефонував Гарріс.

«Ми сказали їй, що вважаємо, вона буде фантастичним президентом Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді. Сподіваємось, ви приєднаєтесь до нас», — написав експрезидент США.

Браузер не підтримує відео

Reuters зазначає, що Обама залишається однією з найпопулярніших фігур у Демократичній партії. Він активно підтримував президента Джо Байдена під час масштабних заходів зі збору коштів на передвиборчу кампанію.

Сьогоднішня підтримка Обами може допомогти Гарріс зібрати кошти, а також свідчить про те, що експрезидент, ймовірно, приєднається до передвиборчої кампанії Гарріс, щойно вона стане офіційним номінантом.

Обама спочатку утримувався від підтримки Гарріс. Reuters пише, що він не хотів втручатися в ситуацію, поки партія остаточно не визначиться з кандидатом.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і обрав свого віцепрезидента — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса, відомого критикою допомоги Україні.

Основним кандидатом від Демократичної партії був 81-річний Джо Байден, але після невдалих дебатів із Трампом його широко розкритикували і закликали знятися з виборів. Про вихід із перегонів Байден офіційно повідомив 21 липня. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.

25 липня Гарріс офіційно заявила, що буде балотуватись. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на зʼїзді Демократичної партії, який пройде 19—22 серпня.