Аварія на Південноукраїнській АЕС була. «Укренерго» підтвердило це у відповіді на запит нардепа Железняка

Новини

У четвер, 18 липня, зʼявилася інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго». Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко писав у Facebook, що аварії сталися через аномальну спеку.

Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко заявив на засіданні Верховної Ради, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — це фейк, поширений росіянами. Мовляв, навіть коли Міністерство виходить із заявою, воно ніколи не вказує певний обʼєкт, конкретну станцію чи підстанцію — такі оголошення більш загальні. Крім того, він заявив, що доручить компетентним органам зʼясувати, хто і навіщо «поширював таку дезінформацію і російський наратив».

Заяву Галущенка вирішив перевірити народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, надіславши запит до НЕК «Укренерго».

Відповідь енергетичної компанії Железняку свідчить про те, що 15 липня на Південноукраїнській атомній електростанції все ж сталася позаштатна подія, через яку пошкодилися трансформатори струму.

Врешті відімкнувся перший енергоблок з навантаженням у тисячу мегават і три лінії електропередачі. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з подальшим руйнуванням і загорянням.

Через це на півночі, півдні та сході України вводили аварійні відключення, а в центральних регіонах, зокрема в Києві, суттєво збільшилася тривалість відключень світла.