Антимонопольний комітет дозволив купити оператор lifecell французькому мільярдеру

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Антимонопольний комітет України схвалив заявку на покупку українського оператора lifecell французькою компанією DVL Telecom.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

DVL Telecom — це «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю.

На засіданні 25 липня АМКУ розглянув заявки з набуття контролю компанією DVL Telecom над «Глобал Білгі», «Лайфселл» та «Укртауер» — і дозволив придбати компанії.

Ксавʼє Ньєль — засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

Що передувало

7 жовтня 2023 року суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену й Андрію Косогову. Серед арештованих судом активів були, зокрема, lifecell та інші активи турецької Turkcell — платіжний сервіс Paycell і UkrTower. За тиждень суд виправив ухвалу і зменшив арештовану частку lifecell зі 100% до 19,8%.

29 грудня 2023 року Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell, мережу кол-центрів Global Bilgi й оператора вишок мобільного звʼязку UkrTower французькій компанії NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Наприкінці січня Ньєль заявив, що його компанія готова купити lifecell за $500 мільйонів. Однак в березні 2024-го Антимонопольний комітет України не дозволив придбати контроль над групою lifecell.

Однак уже в квітні Апеляційний суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell — це відкрило шлях до продажу компанії.