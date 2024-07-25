Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 20 листопада
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Реліз української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли вже вшосте. Гра мала вийти 5 вересня 2024 року, але тепер її обіцяють випустити 20 листопада.
«Ми знаємо, що ви могли втомитися від очікування, і щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дозволять нам виправити більше «несподіваних аномалій» (або багів, як ви їх називаєте)», — повідомив розробник GSC Game World.
Гравці чекають на вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2 майже 15 років: про початок розробки вперше повідомили ще у 2010-му.
- У грудні 2022 року студія GSC Game World показала перший геймплей-трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. За словами розробників, світ у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде відкритим. У грі обіцяють масштабний нелінійний сюжет, де рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, події та навіть на весь світ Зони відчуження.
- Передзамовлення гри стартувало у 2023 році. Того ж року показали перші офіційні трейлери.