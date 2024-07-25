Fitch знизив кредитний рейтинг України — тепер він на переддефолтному рівні

Новини

flickr.com

Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт).

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті агентства.

У Fitch пояснюють, що угода про реструктуризацію єврооблігацій, ухвалена після прийнятого парламентом закону, що дозволяє призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт.

На думку Fitch, угода з кредиторами являє собою «обмін проблемних боргів», оскільки йдеться про зменшення основної суми боргу та відсотків, а також подовження термінів погашення.