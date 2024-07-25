Fitch знизив кредитний рейтинг України — тепер він на переддефолтному рівні
- Автор:
- Оля Березюк
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Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт).
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті агентства.
У Fitch пояснюють, що угода про реструктуризацію єврооблігацій, ухвалена після прийнятого парламентом закону, що дозволяє призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт.
На думку Fitch, угода з кредиторами являє собою «обмін проблемних боргів», оскільки йдеться про зменшення основної суми боргу та відсотків, а також подовження термінів погашення.
- У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання щодо виплати до 2027 року.
- У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу у розмірі $20 мільярдів і можливість залучення нового фінансування.
- У травні 2024 року The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році.
- 22 липня Україна домовилась з власниками єврооблігацій про реструктуризацію зовнішнього боргу — це зекономить понад $30 мільярдів.