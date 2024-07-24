Чехія запустить новий проєкт із закупівлі боєприпасів для України на 2025 рік
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Чехія запустить нову ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України на 2025 рік.
Про це в інтервʼю Deník N заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає Radio Prague International.
Робоча назва проєкту — «Ініціатива 2025». Участь у ній візьмуть пʼять чеських компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE і DSS. Вони вироблятимуть боєприпаси для України за гроші європейських донорів.
«Це природне продовження механізму, який вже працює. Крім того, що раніше донори виділять кошти, то швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», — пояснила Чернохова.
Міноборони Чехії зараз досліджує, що саме компанії зможуть поставити в Україну наступного року. Фактично Прага стане посередником між донорами — європейськими країнами, і виробниками зброї.
Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний каже, що проєкт підтримали Данія, Нідерланди й Німеччина. Переговори про фінансування ініціативи можуть почати наприкінці цього літа. Деталі залежатимуть від того, що визначать приорітетом у закупівлях — снаряди калібру 155 мм чи калібру 152 мм або ж інший тип боєприпасів великого калібру.
- У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел оголосив, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів до артилерії, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. У наступному місяці країна спільно із союзниками почала збирати гроші на закупівлю цих боєприпасів для України. До ініціативи приєдналися майже 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія.
- Наприкінці червня 2024 року Україна вже отримала першу партію боєприпасів — 50 тисяч, закуплених у межах чеської ініціативи. У липні та серпні 2024 року українській армії поставлять ще 100 тисяч боєприпасів.