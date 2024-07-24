Україна отримає ще €4,2 мільярда за програмою Ukraine Facility

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Посли Європейського Союзу відкрили шлях для першого траншу за програмою Ukraine Facility на суму майже € 4,2 мільярда. Гроші підуть на відновлення та модернізацію України.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Наступний крок перед тим, як Україна отримає гроші, буде згода від самої Ради Євросоюзу. Щоб дійти до цього етапу Київ провів кілька реформ, серед яких — реформи Бюро економічної безпеки, енергетики, корпоративного управління для державних компаній.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів. Три транші вже надійшли — у березні €4,5 мільярда, у квітні €1,5 мільярда, а в червні €1,9 мільярда. У 2025 році програма Ukraine Facility передбачає виплату €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.

Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права, поважатиме права людини.

Кожного року європейські лідери проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.