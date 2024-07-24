Спікер Верховної Ради: Депутати не пішли на канікули, вони займаються законопроєктом про УПЦ МП
- Автор:
- Костя Андрейковець
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r_stefanchuk / X
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде і не може йти на канікули, депутати будуть займатись іншими видами своєї роботи, зокрема законопроєктом про припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це Стефанчук написав у Facebook.
«Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, — не відповідає дійсності. Із 24.02.2022 року парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати канікули, щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі», — пояснив Стефанчук.
Він додав, що робота у сесійній залі Ради не є єдиним видом діяльності народних депутатів, оскільки кожен із них працює у комітетах (де готуються проєкти законів) та комісіях, а також займається парламентським контролем, міжпарламентською діяльністю тощо.
«З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону № 8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно повʼязаними з підготовкою цього законопроєкту», — заявив Стефанчук.
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- Очікується, що на друге читання документ винесуть на першому ж засіданні в серпні, але його точна дата невідома. Фракція Петра Порошенка «Євросолідарність» звинувачує у затягуванні частину депутатів від «Слуги народу» та «залишки» вже забороненої ОПзЖ.
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