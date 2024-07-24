Гарріс провела перший передвиборчий мітинг і випередила Трампа в опитуванні

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Потенційна кандидатка у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс провела свій перший передвиборчий мітинг.

Про це пишуть CNN, Reuters та BBC.

Гарріс виступила перед натовпом із близько 3 000 осіб у штаті Вісконсин. У 17-хвилинному виступі вона активно атакувала свого суперника-республіканця Дональда Трампа і порівнювала свій досвід колишнього прокурора з його досвідом засудженого злочинця.

«Я бралась за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися з жінок, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа», — каже Гарріс у виступі.

Гарріс перелічила список ліберальних пріоритетів, заявивши, що в разі обрання вона буде діяти для полегшення вступу робітників до профспілок і боротьби з насильством, вчиненим із застосуванням зброї.

Також вона підкреслила свою відданість репродуктивним правам — питанню, яке турбує республіканців відтоді, як Верховний суд США, до складу якого входять троє призначених Трампом суддів, скасував загальнонаціональне право на аборт у 2022 році.

Бурхливий мітинг Гарріс помітно контрастував з меншими, більш стриманими заходами, які проводив Джо Байден. Reuters вважає, що це підкреслює надію демократів на те, що 59-річна Гарріс зможе відродити кампанію, яка за часів правління 81-річного Байдена була не дуже успішною.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс здобула незначну перевагу (на 2%) над Трампом. Згідно з дослідженням, Гарріс підтримують 44% респондентів, Трампа — 42%, різниця перебуває в межах 3-відсоткової статистичної похибки.

Опитування провели 22—23 липня, після зʼїзду Республіканської партії, де Трампа офіційно номінували як кандидата на листопадові вибори президента, і після оголошення президента Джо Байдена про вихід з перегонів і підтримку кандидатури Гарріс.

Близько 56% учасників опитування погодилися з твердженням, що 59-річна Камала Гарріс «має гострий розум і здатна справлятися з труднощами». Таку думку про 78-річного Дональда Трампа розділили 49% опитаних. Байдена так оцінили лише 22% виборців.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і обрав свого віцепрезидента — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса, відомого критикою допомоги Україні.

Основним кандидатом від Демократичної партії був 81-річний Джо Байден. Однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.