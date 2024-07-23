СБУ затримала пропагандиста, противника мобілізації Жана Новосельцева. Він соратник антивакцинатора Остапа Стахіва
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Служби безпеки України заявила, що викрила угруповання «відомого провокатора та його спільників», які закликали до збройного спротиву мобілізації. Спецслужба оголосила, що після серії обшуків у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовала групу, яка працювала на зрив мобілізації та «зливала» дані українських військових.
Серед затриманих є «журналіст», противник мобілізації Жан Новосельцев. Він є соратником львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, який створив цілу мережу прихильників протидії мобілізації. «Бабелю» опосередковано підтвердили затримання Новосельцева. Стахів теж заявив про затримання поплічника й опублікував відео з ним. Новосельцев каже, що його затримали, бо він «бореться з корупцією».
Загалом у групі фігурують вісім людей — Новосельцев і семеро його спільників. Серед них — псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу.
За даними слідства, вони закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК, а також поширювали фейки про українських військових через мережу Telegram-каналів, Facebook-сторінок і YouTube-каналів. Також вони створили сайт, де «зливали» персональні дані українських військових і правоохоронців. Усі фігуранти видавали себе за журналістів.
Наразі затримали Новосельцева та його спільника-псевдоексперта. Їм повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК), за що загрожує до 8 років позбавлення волі.
Інших учасників угруповання шукають. Їм готують підозри.
- Жан Новосельцев називає себе журналістом і правозахисником. Він є учасником мережі Стахіва, яка намагається протидіяти мобілізації в Україні. Новосельцев випустив десятки відео зі Стахівим, а також веде канал у Telegram, де дискредитує роботу ТЦК і розповідає про «їхнє свавілля». Канал Новосельцева поширює на майже 31 тисячу підписників теорії змов про війну, мобілізацію та проблеми з електроенергією.