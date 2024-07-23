Трамп подав апеляцію у справі про шахрайство, за яким має спалити $454 мільйони

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Адвокати кандидата в президенти США Дональда Трампа звернулися в апеляційний суд із проханням скасувати рішення у справі про цивільне шахрайство, за яким політик має сплатити $454 мільйони.

Про це пише Politico.

Адвокати Трампа назвали рішення про штраф «помилковим» і стверджували, що суддя «намагався зрозуміти базові банківські концепції». Вони стверджували, що суддя неправильно відхилив рішення апеляційного суду щодо строку позовної давності.

Захисники Трампа також стверджували, що жоден банк чи страховик не постраждав від жодної з транзакцій, кажучи, що компанії отримали значні прибутки.

В Офісі прокурора кажуть, що адвокати Трампа перефразовують старі аргументи.

Politico зазначає, що вирок у справі про цивільне шахрайство становить унікальну загрозу для Трампа, оскільки той заявив у судових документах, що йому не вистачає грошей, щоб задовольнити рішення суду.

Апеляційний суд призначив усні дебати у справі на початок вересня, і неясно, чи встигне суд винести рішення щодо апеляції до листопадових виборів.

Що передувало

Справу про шахрайство у вересні 2022 року ініціювала генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс. Вона звинуватила Трампа і компанію Trump Organization у масовому завищенні вартості майна і брехні у фінансовій звітності, щоб вони могли позичати великі суми грошей за вигідними відсотковими ставками.

У лютому 2024 року суд визнав Трампа винним у змові з метою маніпулювання своїми статками та зобовʼязав його виплатити $350 мільйонів штрафу плюс відсотки (сумарно — близько $454 мільйонів). Його синів Дональда Трампа — молодшого та Еріка, які теж фігурують у справі, зобовʼязали виплатити по $4 мільйони, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайсселберга — мільйон доларів.

25 березня суд дав Трампу відстрочку на десять днів для внесення апеляційної застави й скоротив її з $464 мільйонів до $175 мільйонів.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.