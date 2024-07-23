Палестинські угруповання підписали в Пекіні декларацію про «припинення розколу». Серед них ХАМАС і ФАТХ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Китаю з 21 по 23 липня проходили переговори між 14 палестинськими угрупованнями, за підсумками яких сторони підписали декларацію про «припинення розколу» й погодились сформувати уряд національної єдності.
Про це пишуть CNN та Reuters із посиланням на китайські держмедіа.
Відомо, що серед підписантів були представники руху ХАМАС, який контролює сектор Гази, та ФАТХ, що контролює Західний берег річки Йордан і послідовно виступає за дипломатичне рішення в конфлікті Ізраїлю та Палестини.
Делегацію ХАМАС очолював член політбюро угруповання Муса Абу Марзук, а на чолі делегації ФАТХ стояв заступник голови центрального комітету партії Махмуд аль-Алуль.
Представники угруповань дали спільну пресконференцію в присутності міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Голова МЗС заявив, що була «досягнута згода про те, як Газа керуватиметься після закінчення війни [з Ізраїлем]». Він також зазначив, що «єдиним законним представником всього палестинського народу» є Організація визволення Палестини (ОВП).
Зі слів китайського міністра незрозуміло, яка роль у поствоєному секторі Гази відводиться ХАМАС, який не входить до ОВП.
Члени ворогуючих між собою ХАМАС та ФАТХ уже зустрічалися в Пекіні ще у квітні та провели переговори, аби припинити багаторічну ворожнечу. Теперішня угода значно посилює дипломатичну вагу Пекіну та його вплив на Близькому Сході, але поки не можна стверджувати, що палестинські фракції дотримуватимуться домовленостей.
- Майбутнє управління палестинськими територіями залишається під питанням, оскільки нинішнє керівництво Ізраїлю обіцяє повністю знищити ХАМАС після терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
- Організація визволення Палестини (ОВП) — це коаліція партій, які підписали мирний договір з Ізраїлем у 1993 році та сформували новий уряд Палестинської автономії (ПА). ФАТХ домінує як в ОВП, так і в ПА. Наразі 19-й уряд Палестинської автономії під керівництвом премʼєр-міністра Мухаммеда Мустафи, що склав присягу і розпочав роботу 1 квітня 2024 року, хоче повернути контроль над сектором Гази, яким одноосібно володіє радикальний рух ХАМАС.
- У грудні 2023 року Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. У його основі — контроль цієї території оновленою Палестинською адміністрацією, а стабілізацію регіону мають забезпечити Міжнародні сили.
- Єгипет пропонує триетапний план перемирʼя між Ізраїлем та сектором Гази — зокрема, звільнити заручників та створити нову систему управління сектором Гази із залученням влади Палестинської автономії.
- Ізраїль після війни з ХАМАС хоче взяти на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін. Премʼєр-міністр Нетаньягу проти повернення будь-якої палестинської влади в Газу.