ЄС: Перші €1,4 мільярда з доходів від російських заморожених активів Україна отримає на початку серпня
- Автор:
- Олександра Амру
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Reuters / «Бабель»
Перший транш із доходів від заморожених активів РФ на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня, вже наступного тижня.
Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференії за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
Боррель сказав, що на засіданні «повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу на €1,4 мільярда». Його, «як очікується, перекажуть на початку серпня — наступного тижня», уточнив він.
Головний дипломат ЄС нагадав, що ці кошти спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України — засобів протиповітряної оборони й артилерійських снарядів, а також на підтримку української оборонної промисловості.
Загалом, як зазначив Боррель, одним з ключових питань засідання була необхідність посилити протиповітряну оборону України, особливо з огляду на останні атаки Росії на цивільне населення, зокрема на дитячу лікарню в Києві. А також потреба у відновленні української енергетики до зими.
Водночас Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі сьогодні вкотре не досягли згоди щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.
«Більшість держав-членів наполягали на необхідності розблокувати виплати, які затримуються вже рік. І водночас наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член», — сказав Боррель.
За його словами, ця держава — член ЄС наполягала, що це щось «неприйнятне» і «нестерпне», тож кошти продовжують блокувати.
Хоча головний дипломат ЄС не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад €6 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні.
- Перший транш на €1,4 мільярда з доходів від російських активів для України міністри закордонних справ країн ЄС погодили ще в червні. Тоді Боррель заявив, що ці кошти надійдуть Україні в липні.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. ЄС ще в травні 2024 року повідомив, що підготував законодавство, яке вже влітку дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів.