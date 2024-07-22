ЄС: Перші €1,4 мільярда з доходів від російських заморожених активів Україна отримає на початку серпня

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Reuters / «Бабель»

Перший транш із доходів від заморожених активів РФ на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня, вже наступного тижня.

Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференії за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Боррель сказав, що на засіданні «повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу на €1,4 мільярда». Його, «як очікується, перекажуть на початку серпня — наступного тижня», уточнив він.

Головний дипломат ЄС нагадав, що ці кошти спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України — засобів протиповітряної оборони й артилерійських снарядів, а також на підтримку української оборонної промисловості.

Загалом, як зазначив Боррель, одним з ключових питань засідання була необхідність посилити протиповітряну оборону України, особливо з огляду на останні атаки Росії на цивільне населення, зокрема на дитячу лікарню в Києві. А також потреба у відновленні української енергетики до зими.

Водночас Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі сьогодні вкотре не досягли згоди щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

«Більшість держав-членів наполягали на необхідності розблокувати виплати, які затримуються вже рік. І водночас наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член», — сказав Боррель.

За його словами, ця держава — член ЄС наполягала, що це щось «неприйнятне» і «нестерпне», тож кошти продовжують блокувати.

Хоча головний дипломат ЄС не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад €6 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні.