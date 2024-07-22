Чехія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Defense Express
Чехія офіційно долучилась до міжнародної Коаліції дронів, яка забезпечує Збройні сили України безпілотниками.
Про це повідомило Міноборони Латвії. Ця країна разом із Великою Британією є лідерами цієї коаліції.
У повідомленні сказано, що Чехія приєдналася після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся 11 липня. Тепер у коаліції, окрім Латвії, Британії та Чехії — Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Чехія стала стала 16-м учасником.
Під час саміту НАТО у Вашингтоні країни-члени Коаліції дронів підписали меморандум про взаєморозуміння щодо координації співробітництва і розвитку безпілотних технологій в Україні. Це має також посилити обороноздатності членів Альянсу. У межах меморандуму союзники домовилися створити спільний фонд на €45 мільйонів і погодили плани поставок Україні одного мільйона FPV-дронів.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Завдання коаліції — забезпечення Збройних сил України безпілотними системами, допомога з виробництвом.