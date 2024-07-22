Ілон Маск заявив, що наступного року Tesla почне випускати роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання
- Автор:
- Олександра Амру
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Генеральний директор автовиробника Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що наступного року компанія почне виробляти роботів-гуманоїдів для внутрішнього користування.
Про це повідомляє Reuters.
Його заява пролунала через кілька місяців після того, як він оголосив, що виробництво людиноподібних роботів буде розгорнуто вже до кінця 2024 року.
Також компанія сподівається почати продавати своїх роботів-гуманоїдів для інших компаній у 2026 році, повідомив Маск.
У квітні Маск заявляв, що робот на імʼя Optimus від виробника Tesla зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року, а наприкінці 2025-го буде готовий до масового виробництва і продажу іншим компаніям.
Як зазначає інформагентство, Маск має історію невиконання сміливих обіцянок У 2019 році він сказав інвесторам, що до 2020-го Tesla управлятиме мережею безпілотних автомобілів «роботаксі». Минулого тижня він повідомив, що для презентації роботаксі знадобиться ще більше часу, пояснивши, що передня частина автомобіля потребує «важливої зміни дизайну».
Медіа ставлять заяву Маска під сумнів і щодо роботів. Раніше він казав, що виробництво гуманоїдів Tesla розгорнуть до кінця 2024 року, а до того неодноразово анонсував вихід продуктів, яких світ досі не побачив.
- Роботи-гуманоїди вже кілька років розробляють японський автовиробник Honda і американська компанія Boston Dynamics. Компанії роблять на них ставку, щоб задовольнити потенційну нестачу робочої сили. Крім того, роботи допомагають виконувати небезпечні для життя або виснажливі для людини завдання.
- Ілон Маск представив концепт Optimus у серпні 2021 року на Дні штучного інтелекту Tesla. Заявлений зріст Optimus — близько 173 см, вага — 57 кг.
- 1 жовтня 2022 року компанія Tesla представила перший прототип роботів-гуманоїдів Optimus. На презентації прототип робота лише помахав натовпу.
- За словами засновника Tesla Ілона Маска, ці роботи працюють на базі найрозвиненішого штучного інтелекту, який наразі існує. На думку Маска, у майбутньому на одну людину буде щонайменше один робот.
- У грудні 2023 року Tesla показала нового гуманоїдного робота Optimus Gen 2. Удосконалена версія робота стала легшою на 10 кілограмів і швидше пересувається. Будова стоп і рук робота більше імітують кінцівки людини, а його баланс став кращим —він може присідати. Крім того, робот нового покоління навчився взаємодіяти з крихкими предметами — наприклад, з курячими яйцями.