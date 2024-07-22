Ілон Маск заявив, що наступного року Tesla почне випускати роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання

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Генеральний директор автовиробника Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що наступного року компанія почне виробляти роботів-гуманоїдів для внутрішнього користування.

Про це повідомляє Reuters.

Його заява пролунала через кілька місяців після того, як він оголосив, що виробництво людиноподібних роботів буде розгорнуто вже до кінця 2024 року.

Також компанія сподівається почати продавати своїх роботів-гуманоїдів для інших компаній у 2026 році, повідомив Маск.

У квітні Маск заявляв, що робот на імʼя Optimus від виробника Tesla зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року, а наприкінці 2025-го буде готовий до масового виробництва і продажу іншим компаніям.

Як зазначає інформагентство, Маск має історію невиконання сміливих обіцянок У 2019 році він сказав інвесторам, що до 2020-го Tesla управлятиме мережею безпілотних автомобілів «роботаксі». Минулого тижня він повідомив, що для презентації роботаксі знадобиться ще більше часу, пояснивши, що передня частина автомобіля потребує «важливої зміни дизайну».

Медіа ставлять заяву Маска під сумнів і щодо роботів. Раніше він казав, що виробництво гуманоїдів Tesla розгорнуть до кінця 2024 року, а до того неодноразово анонсував вихід продуктів, яких світ досі не побачив.