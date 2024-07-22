Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

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Рада ЄС 22 липня продовжила економічні санкції проти РФ за агресію проти України — до кінця січня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення.

Санкції складаються з обмежень на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення пропагандистських медіа.

«Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобовʼязань за міжнародним правом, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно», — наголосили в Раді ЄС.