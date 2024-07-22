Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року
- Автор:
- Оля Березюк
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Рада ЄС 22 липня продовжила економічні санкції проти РФ за агресію проти України — до кінця січня 2025 року.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення.
Санкції складаються з обмежень на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення пропагандистських медіа.
«Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобовʼязань за міжнародним правом, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно», — наголосили в Раді ЄС.
- Останній на цей момент 14-й пакет санкцій проти Росії ЄС ухвалив 24 червня 2024 року. Під санкції потрапили 116 фізичних і юридичних осіб РФ. Серед обмежень — заборона перевантаження російського СПГ на території ЄС для перевалки до третіх країн; компанії ЄС тепер відповідальні за те, щоб їхні «дочки» в третіх країнах не обходили санкції проти РФ; заборона авіакомпаніям виконувати чартери та приватні перельоти по всьому світу на замовлення громадян РФ.