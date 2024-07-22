Україна домовилась про реструктуризацію зовнішнього боргу. Дефолту не буде
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України, що важливо в процесі реструктуризації зовнішнього боргу — це зекономить понад $30 мільярдів.
Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.
Україна зможе заощадити $11,4 мільярда на обслуговування зовнішнього державного боргу протягом наступних трьох років і ще $22,75 мільярда — до 2033 року.
За словами премʼєра та міністра, це дозволить підтримати макрофінансову стабільність України і профінансувати потреби оборони, соціального захисту та відновлення.
Завдяки принциповій згоді зі Спеціальним комітетом кредиторів (він представляє інтереси власників єврооблігацій) про реструктуризацію Україна водночас виконує зобовʼязання у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом і уникає дефолту. У березні 2023 року державний борг України визнали нестійким, тому Київ зобовʼязався відновити його стійкість, реструктуризувавши зовнішній комерційний борг та офіційний двосторонній борг. Якби не угода, існувала б імовірність того, що Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.
Строк купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році наставав 10 серпня. На випадок, якщо б Україні не вдалося досягти офіційної домовленості про реструктуризацію, уряд би задіяв законопроєкт № 11396, який дозволяє Кабміну в майбутньому призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року.
- У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання щодо виплати до 2027 року.
- У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу у розмірі $20 мільярдів і можливість залучення нового фінансування.
- У травні 2024 року The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році.