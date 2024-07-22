Австрія взяла на лікування важкохворих дітей з «Охматдиту»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні «Охматдит», у яку влучила російська ракета 8 липня.
Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.
За його словами, одразу після удару Росії по дитячій лікарні Австрія запропонувала свою допомогу.
«Ми змогли доставити двох важкохворих дітей до Австрії, щоб вони продовжили лікування», — написав канцлер.
Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець подякував канцлеру за його «особисту прихильність» та допомогу від федерального уряду.
Раніше Німеччина теж евакуювала і госпіталізувала вісьмох дітей, які раніше лікувалися в «Охматдиті» в Києві.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.