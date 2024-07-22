Австрія взяла на лікування важкохворих дітей з «Охматдиту»

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Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні «Охматдит», у яку влучила російська ракета 8 липня.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

За його словами, одразу після удару Росії по дитячій лікарні Австрія запропонувала свою допомогу.

«Ми змогли доставити двох важкохворих дітей до Австрії, щоб вони продовжили лікування», — написав канцлер.

Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець подякував канцлеру за його «особисту прихильність» та допомогу від федерального уряду.

Раніше Німеччина теж евакуювала і госпіталізувала вісьмох дітей, які раніше лікувалися в «Охматдиті» в Києві.