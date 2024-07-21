Збій у роботі систем Microsoft торкнувся 8,5 мільйона пристроїв. Це один із наймасовіших кіберінцидентів

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Масштабний збій операційної системи Windows, спричинений помилкою в оновленні антивірусу CrowdStrike, торкнувся 8,5 мільйона пристроїв із цією ОС. Це менше за 1% усіх компʼютерів з Windows.

Про це повідомила корпорація Microsoft.

Оновлення програмного забезпечення іноді можуть призводити до порушень у роботі компʼютерів. Однак ситуації, подібні до резонансного збою з CrowdStrike, трапляються вкрай нечасто.

У Microsoft зазначили, що хоч відсоток пристроїв, яких торкнувся збій, невеликий, серйозні економічні та соціальні наслідки «показують, що CrowdStrike користуються організації, що надають надзвичайно важливі послуги». Crowdstrike допоміг Microsoft розробити рішення, яке дасть змогу швидше розібратися із ситуацією.

Як пише ВВС, збій CrowdStrike — це один із найгірших кіберінцидентів в історії, що затьмарює всі попередні зломи та збої. Найближча до нього за масштабами — кібератака WannaCry у 2017 році, яка, за оцінками фахівців, вразила близько 500 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Також у 2021 році стався серйозний шестигодинний збій у Meta, яка керує соцмережами Instagram, Facebook і WhatsApp. Але це в основному стосувалося лише цієї компанії і деяких пов’язаних партнерів.

Глобальний збій у роботі Windows

Масштабний збій у всьому світі почався вранці 19 липня. Незвичайний каскад повідомлень про збої від США до Азії понісся після того, як корпорація Microsoft повідомила про проблеми у своїх онлайн-сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. Згодом виявилося, що вони виникли через оновлення програмного забезпечення CrowdStrike Falcon для операційних систем Windows.

Через масштабний технічний збій у світі скасували тисячі авіарейсів. Крім того, призупиняли роботу банки, теле- і радіомовні компанії та інші організації. Щоб усунути неполадки, що виникли через оновлення CrowdStrike, Microsoft порадила всім перезавантажити систему Windows до 15 разів. 20 липня авіаперевезення повністю налагодили роботу.