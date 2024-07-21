Трамп провів перший після замаху передвиборчий мітинг. Він знову висміював Байдена і заявив, що «отримав кулю за демократію»

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Напередодні експрезидент США Дональд Трамп провів мітинг у штаті Мічиган. Це був перший мітинг відтоді, як він пережив спробу замаху, а також перший спільний мітинг з кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії Джеймсом Девідом Венсом.

Про це повідомили Reuters і BBC.

На мітингу Трамп повернувся до свого традиційного висміювання демократів і навіть порівняв із собакою колишню спікерку Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі.

«Вона накинулася на нього, як собака. Вона божевільна, як постільний клоп», — сказав Трамп, коментуючи останні заклики Пелосі до Джо Байдена знятися з виборів.

На цьому мітингу він взагалі багато критикував демократів за те, що вони спочатку самі обрали Байдена кандидатом від своєї партії, а потім почали тиснути на нього, щоб той знявся. Мовляв, демократи «самі не знають, хто їхній кандидат».

Протягом заходу Трамп кілька разів згадував невдалу спробу замаху на нього.

«Сподіваюся, мені більше не доведеться проходити через це. Це було так жахливо», — жалівся Трамп.

Згадуючи замах, Дональд Трамп заявив на мітингу, що «отримав кулю за демократію», зазначаючи, що демократи звинувачуть його в тому, що він — «загроза демократії».

Багато хто з глядачів мітингу в Мічигані сказав, що їм не завадив прийти на захід замах на Трампа на його попередньому мітингу в місті Батлер штату Пенсильванія. Під час того мітингу вбили одного відвідувача і ще двох серйозно поранили. Деякі навіть казали, що прийшли саме через ту стрілянину.

Подружжя розповіло BBC, що їхня 26-річна донька благала їх не відвідувати мітинг у Мічигані, побоюючись за їхню безпеку після замаху. Однак вони «відчували себе зобовʼязаними» приїхати.

На подію в Мічигані зібралися тисячі глядачів. На відміну від попереднього мітингу, це зібрання організували в закритому приміщенні з посиленою охороною. Поліція охороняла кожен куточок кількох кварталів від місця події, а співробітники Секретної служби розташувалися на верхніх балконах арени і спостерігали за натовпом з висоти пташиного польоту.

Вибори президента у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти.

Трамп офіційно став кандидатом наступного дня після невдалого замаху на нього — у політика стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер 14 липня і поранили у вухо. Він також представив свого кандидата в віцепрезиденти — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса. Той послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляв, що Україні, ймовірно, доведеться «поступитися деякою територією» на користь Росії, щоб припинити бойові дії.

А от участь Байдена у виборах під питанням після невдалих дебатів із Трампом і пресконференції 12 липня, на якій він переплутав віцепрезидента Камалу Гарріс із Трампом, а Зеленського випадково назвав Путіним. 81-річного Байдена останнім часом загалом сильно підводить його поважний вік і здоровʼя, тому чимало впливових демократів і головних донорів партії закликають його знятися з президентських перегонів. Власне, свого кандидата на виборах демократи висунуть на національному зʼїзді Демократичної партії 19—22 серпня в Чикаго.