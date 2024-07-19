Європа боротиметься з тіньовим флотом Росії — країни погодилися на нові санкції
- Автор:
- Ліза Бровко
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На конференції Європейського політичного співтовариства премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції.
Про це йдеться в заяві «Заклик до дії».
«Ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та піддавати загрозі нашу безпеку», — наголосив Стармер.
Під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз співпрацюватимуть, щоб боротися з використанням нелегальних суден. Тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що приносить великі прибутки Кремлю.
Як зазначили в Офісі премʼєра Стармера, деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.
Напередодні Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту.
- На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати «тіньовий флот».