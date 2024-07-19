Німеччина прийняла на лікування дітей з «Охматдиту»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Німеччина евакуювала і госпіталізувала вісьмох дітей, які раніше лікувалися в «Охматдиті» в Києві.
Про це повідомили в МВС Німеччини.
Це діти віком від кількох місяців до 15 років, більшість — онкохворі. Дітей у Німеччині супроводжують їхні найближчі родичі.
«Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві вкотре продемонстрував неймовірну нелюдяність, з якою Путін веде свою загарбницьку війну проти України. Саме тому ми продовжуємо гуманітарну підтримку України всіма силами», — наголосила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.
Загалом з березня 2022 року Німеччина евакуювала з України майже 1 150 важкопоранених і важкохворих цивільних і військових, які проходили лікування в німецьких клініках.
Раніше Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголосило про виділення українському уряду €10 мільйонів на реконструкцію дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.