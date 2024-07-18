«Схеми»: Родина ексзаступника секретаря РНБО Гладковського будує нову віллу на іспанському курорті

Новини

Марків Михайло / УНІАН

Родина оголошеного в розшук ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського зводить нову віллу в курортному регіоні Іспанії.

Про це йдеться в розслідування програми «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи»).

Журналісти зʼясували, що іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє 28-річний Михайло Гладковський — один із синів Олега Гладковського — у квітні 2022 року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta у провінції Малага на південному узбережжі Іспанії.

Про те, що Гладковський-старший має іншу віллу в цій провінції, журналісти розповідали ще у 2016 році. Нова ж ділянка — за 15 хвилин автомобілем, а її площа – 4 328 м².

Згідно з оголошеннями, ціна за ділянку аналогічної площі з проєктуванням вілли може сягати €2,5 мільйона. Плюс ще близько €4,5 мільйона може коштувати саме будівництво.

На супутникових знімках можна побачити, що нині на території тривають роботи зі зведення будівлі — видно будівельний кран і фундамент майбутнього маєтку. Ймовірно, це буде кількарівнева вілла. Судячи з фото супутника, будівельні роботи, найімовірніше, почалися там у червні 2022 року.

Джерелом коштів на земельну ділянку могла бути, в тому числі, позика Bilderberg Consulting Financiero від бізнесу, безпосередньо пов’язаного з родиною Гладковського, про яку йдеться у фінансовому звіті іспанської фірми. Це €2 мільйони, надані у 2022 році віденською компанією Bogdan Holding GmbH. Її власником через ланцюжок з двох інших фірм є сам Олег Гладковський. Він також вказував ці фірми у своїх деклараціях.