Музей Голодомору-геноциду матиме наглядову й експертну ради, його добудують за рахунок Канади

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Верховна Рада на засіданні 18 липня проголосувала в другому читанні і в цілому за законопроєкт № 10361, який створює експертну та наглядову ради Музею Голодомору і дозволяє добудувати його за рахунок виділених Канадою грошей.

Щодо грошей, то виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв нагадав, що уряд Канади профінансує добудову другої черги Музею Голодомору-геноциду за домовленістю погодженою на зустрічі премʼєра Канади та президента України. Канадський уряд під це виділив 15 мільйонів канадських доларів (454,4 млн грн).

Щодо рад, то вони мають контролювати за діяльністю Національного музею в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Наглядова та експертна ради мають покращити управління музеєм та зробити його роботу ефективною. Це будуть консультативно-дорадчі органи, до який увійдуть представники діаспори, нащадки жертв Голодомору і представники фахових та наукових груп. Все це допоможе музею у впровадженні увати найкращих міжнародних практик.

Музей Голодомору-геноциду вже став науково-дослідним, культурно-освітнім та науково-методичним закладом, що інформує суспільство про акт геноциду українського народу, вшановує пам’ять про кожного, хто загинув внаслідок трагедії.