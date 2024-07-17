На iOS 18 можуть зʼявитися 8 нових емодзі

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У новій операційній системі Apple iOS 18 можуть зʼявитись вісім нових емодзі.

Про це пише Apple Hub.

Очікується, що в iOS 18 зʼявляться емодзі втомленого обличчя, відбитка пальця, плями, лопати, дерева, ліри, буряка та прапор Сарка (один з Нормандських островів).