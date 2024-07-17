Єврокомісія схвалила виділення майже €4,2 млрд Україні в рамках Ukraine Facility

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейська комісія схвалила виділення першого регулярного платежу на майже €4,2 мільярда Україні в рамках програми Ukraine Facility. Далі це рішення має схвалити Рада Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісїі.

За результатами оцінки платіжного запиту, який Україна подала 9 липня, Єврокомісія вирішила, що Київ задовільно виконав девʼять індикаторів реформ. Це, зокрема, реформа Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату та набуття чинності законом про корпоративне управління для державних компаній.

Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне €12 мільярдів.

«Сьогодні Єврокомісія схвалила виділення Україні майже €4,2 мільярда в межах Ukraine Facility. ЄС продовжує рішуче підтримувати боротьбу України за свободу та шлях до ЄС», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна вже отримала три транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав €4,5 мільярда, у квітні — €1,5 мільярда, а в червні — €1,9 мільярда.

Більше про Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Київ уже схвалив план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.