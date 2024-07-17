Новообраний Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, де засудив «миротворчість» Віктора Орбана

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Новий склад Європейського парламенту на засіданні в середу, 17 липня, схвалив резолюцію на підтримку України та засудив зовнішню політику премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляєть у пресрелізі Європарламенту.

Резолюція, за яку проголосували 495 євродепутатів із 679, говорить про підтримку суверенітету та незалежності України, підтримує її територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів (на 1991 рік), а також закликає членів ЄС продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу Україні.

Резолюція закликає ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Росії і Білорусі та розвʼязувати проблему обходу санкцій компаніями, що базуються в ЄС, третіми країнами.

Депутати також засудили зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС і закликали її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру. У тексті резолюції є засудження дій Орбана, за те що він не узгодив з ЄС візит в Росію і порушив принцип спільної зовнішньої політики блоку. Враховуючи, що після так званої миротворчої місії послідувала ракетна атака на дитячу лікарню «Охматдит», резолюція говорить, що це свідчить про «неактуальність» нібито мирних зусиль Орбана.

Чому ця резолюція важлива?

Резолюція на підтримку України стала першим документом, ухваленим Європейським парламентом після червневих виборів. У цьому складі парламенту збільшилась кількість ультраправих євродепутатів і груп, які скептично ставляться до підтримки України, а деякі взагалі виступають за її зупинку. Усі вони здебільшого увійшли в новий ультраправий блок премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Патріоти Європи» — там бельгійський «Фламандський інтерес», угорська права партія Fidesz, австрійська ультраправа «Партія свободи», чеська центристська партія ANO, нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта Вілдерса, португальська Chega та іспанська права партія Vox.

Більшість у парламенті ЄС формуватимуть помірковані правоцентристи, соціал-демократи та ліберали, які зберігають прихильність до підтримки України.

Автор: Денис Подобрій