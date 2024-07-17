У кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремий підрозділ ударних БпЛА

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У кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремий підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).

Про це повідомив голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко під час перебування в підрозділі бригади «Помста» на Бахмутському напрямку.

Саме на базі цієї бригади почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування РУБАК, який очолив Герой України Дмитро Олексюк. Голова ДПСУ подякував підполковнику Олексюку та його побратимам за ефективну бойову роботу і запевнив, що новостворений підрозділ отримає всю необхідну допомогу від вищих органів управління.