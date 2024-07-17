Марʼяна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу»

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Facebook / «Бабель»

Народна депутатка Марʼяна Безугла вийшла з парламентської фракції «Слуга народу». Вона зробила це за власною заявою, а потім опублікувала відео, на якому заступник спікера Ради Олександр Корнієнко зачитує відповідне оголошення в парламенті.

Перед цим Марʼяна Безугла написала, що надіслала заяву про вихід з фракції «остаточно». У своєму пості вона висловила незадоволення роботою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції», — додала депутатка.

Що передувало

Про намір вийти з партії та фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла заявила ще 11 січня 2024 року. Тоді вона зазначила, що «слабка фракція та партія у війну їй не потрібні».

Це трапилось на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Facebook, які стосувалися колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). Безуглу також хотіли відкликати з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

6 лютого Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу» — заяву на вихід задовольнила голова партії Олена Шуляк. При цьому станом на кінець березня президія Верховної Ради так і не отримала заяви депутатки про вихід із фракції «Слуга народу», повідомив нардеп Ярослав Железняк. Сама Безугла стверджувала, що її «формально не відпускають».

Наприкінці квітня Безугла заявила, що вирішила залишитись у складі парламентської фракції «Слуга народу», додавши, що їй «далеко не все подобається», однак вона спробує покращити те, що в її силах.