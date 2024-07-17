Німеччина виділяє €10 мільйонів на відновлення «Охматдиту»
- Автор:
- Олександра Амру
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Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділяє українському уряду €10 мільйонів на реконструкцію дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.
Про це повідомляє Rheinische Post.
Як зазначає видання, ці кошти разом із грошовою допомогою інших спонсорів і донорів спрямують на те, щоб лікарня запрацювала до зими.
«Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і по-звірськи Росія веде цю загарбницьку війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні погоджуватися і ми не погодимося з тим, що в Україні більше немає цього оздоровчого закладу для онкохворих дітей», — заявила міністерка економічного співробітництва й розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Німецьке Мінрозвитку має тісні партнерські стосунки з дитячою лікарнею через німецько-українську співпрацю в галузі охорони здоровʼя.
«Ми запропонували українському уряду допомогти відбудувати лікарню, щоб діти могли швидко отримати термінове лікування», — продовжила міністерка.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1,6 тисячі. Він подякував за численні пропозиції допомоги від Німеччини.
«Дякую всім за це — це набагато більше, ніж абстрактні співчуття. Щоб подолати наслідки російського терору, ми маємо негайно почати відбудову. Німеччина знову надала нам конкретну допомогу. Із €10 мільйонами наші німецькі партнери ще раз продемонстрували лідерство», — заявив він.
За оцінками експертів, на реконструкцію «Охматдиту» знадобиться приблизно €113 мільйонів.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.